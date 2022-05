A Robilante tornano i cantori e suonatori delle valli: il 2 giugno sarà festa con "Sounà Cantà"

Dopo 2 anni di stop la ProLoco di Robilante ripropone il raduno ormai consolidato di cantori spontanei e suonatori della valle di musiche tradizionali, quest'anno giunti ormai alla 17esima edizione.



Numerosi gruppi di cantori giunti dalle diverse vallate e pianura della provincia di Cuneo saranno dislocati nei vari angoli del paese ad intrattenere il pubblico con i loro canti.



Si inizia alle ore 8.30 con l'inaugurazione del percorso naturalistico "Sentiero dell'Acqua" da parte dell'associazione Limo d'oro.



Ore 12.30 gran polentata in piazza Regina Margherita



A seguire per tutto il pomeriggio canti e musica popolare per le piazze del paese. Per info e prenotazioni Sergio 3336647889