"Abbiamo pensato ad una nuova formula": a Dronero tutto è pronto per la Fiera degli Acciugai

Tipicità gastronomiche, iniziative e spettacoli per grandi e piccini.

Dopo due anni di stop forzato, sabato 4 e domenica 5 giugno tornerà a Dronero la tradizionale degli Acciugai.

"Per quest'anno abbiamo pensato ad una nuova formula" - spiega Alberto Dellacroce, coordinatore Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo- "che prende le mosse dal passato per declinare in un weekend di scambio e incontro l’occasione per far conoscere gusti e sapori, soprattutto, per dare modo a chi oggi fa cultura e promozione a Dronero e in Valle, di collaborare. Un viaggio gastronomico, in un territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità."

Variegata la platea degli espositori, che sarà caratterizzata come sempre da una scelta di prodotti che vedono protagoniste naturalmente acciughe. Prodotti quindi della Valle Maira e delle Terre del Monviso ma non solo, perché importante sarà anche la dimensione culturale e territoriale della manifestazione: dalla piazza dei bambini alle visite guidate, dal pomeriggio dedicato a formazione e identità alle tavole rotonde per ricordare la storia passata.

Il tutto con una speciale anteprima: venerdì 3 giugno ci sarà infatti, alle ore 21, il concerto dei Lou Dalfin in piazza Martiri della Libertà.

"Saranno tre giorni di festa" - dice Mauro Arnaudo, vicesindaco di Dronero - Tantissimi appuntamenti egregiamente organizzati dalla Fondazione Amleto Bertoni seguendo le nostre linee guida, che ci tengo a ringraziare, a nome mio e dell'intera amministrazione. Persone che attraverso il gusto e i prodotti raccontano la storia di una Valle e descrivono il presente di un territorio: manca davvero ormai poco all'evento".

Il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti è consultabile su http://www.anciue.it