Al via il Festival dello Studente a Cuneo: Matteo Romano premierà i vincitori al Parco Parri

Da oggi, alle 21, entra nel vivo il Festival dello Studente al Cinema Don Bosco con la prima serata del teatro in cui si esibiranno i ragazzi del Liceo Scientifico con la rappresentazione teatrale dal titolo “Il pianeta verde” in cui gli alieni osservano noi terrestri; il Liceo Artistico con “Tempo di tempo” dove ci si interroga sulla sua essenza oggettiva e soggettiva e il Liceo Magistrale con “L’altra metà dello specchio”, la storia di un giovane che cerca un modo per accettarsi, domani sera sarà la volta dell’Istituto Alberghiero con lo spettacolo “Tesoro, mi è resuscito il nonno” in cui si pone l’attenzione su temi come la mafia russa, l’Itis con “Metaitis” il mondo virtuale del metaverso e infine il Liceo Classico con “Forse era solo un sogno” tratto dal sogno di una notte di mezza estate.

Venerdì sera ci “trasferiremo” in piazza Virginio: in primis una breve esibizione di il Liceo Magistrale e l’Istituto Grandis e a seguire la musica, prima scuola ad esibirsi l’Istituto Grandis, poi l’Alberghiero, l’Itis, il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Artistico e il Liceo Magistrale.

La premiazione, spostata a sabato alle 19.30, si arricchirà della presenza di Matteo Romano in una straordinaria cornice che è quella del Parco Parri: subito dopo il taglio del nastro alle 19.00, il giovane cantautore cuneese premierà i vincitori della kermesse, lui che ha vinto le ultime edizioni del Festival dello Studente.

“Non poteva esserci regalo migliore per questo 23esimo Festival che, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia e dopo due edizioni online, finalmente torna allo spettacolo dal VIVO con il brivido della competizione“: queste le parole della direttrice artistica del Festival Luisella Mellino, voce storica della radiofonia cuneese e grande appassionata di musica e spettacolo.