Nel fine settimana a Boves i concerti di "Mercato in Musica"

Mercato in Musica si terrà nella centrale piazza Italia

Musica e giochi si uniscono a Boves sabato 28 maggio in piazza Italia. Oltre al consueto appuntamento con i concerti di Mercato in Musica, infatti, l’Amministrazione comunale ha scelto di aderire all’iniziativa regionale della Giornata del gioco libero all’aperto. Un’occasione per bimbi e famiglie di trascorrere del tempo insieme all’aria aperta.

Mentre l’evento della rassegna musicale si terrà presso il sacrario, a monte di piazza Italia i bambini saranno coinvolti in giochi e attività con gli animatori de La Fabbrica dei Suoni.

A partire dalle 9,30 e fino alle 12,30, infatti sarà allestito uno spazio in cui i bambini dai 4 ai 10 anni potranno giocare insieme aprendo scatole e bauli contenenti giochi e oggetti vari. Attraverso la musica e il mondo dei suoni i piccoli inventeranno nuovi e divertenti giochi.

Un’occasione preziosa per vedere all’opera alcuni degli operatori che animano il grande Atlante dei Suoni di Boves che riaprirà la prima domenica di giugno.

Un mondo di colori suoni e musica che saprà conquistare grandi e piccini.