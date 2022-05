Elezioni amministrative, Letta a Cuneo per sostenere Manassero

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta farà tappa a Cuneo il 26 maggio, nel suo tour piemontese a sostegno dei candidati sindaco del centro-sinistra, per supportare la campagna elettorale di Patrizia Manassero per la carica di primo cittadino del capoluogo della Granda.

“Attenzione ai bisogni delle persone e del territorio con un’amministrazione orientata al bene pubblico ed alla ripartenza da questo momento difficile… Sono sicura che con Patrizia Manassero sindaca avremo tutto questo – dichiara Chiara Gribaudo, deputata e membro della segreteria Letta -. Cuneo nei prossimi anni può giocare un ruolo chiave nello sviluppo del Piemonte e dell’Italia, per le sue eccellenze imprenditoriali e negli interscambi con la Francia. È un segnale importante di sensibilità verso i territori da parte del segretario Letta. Saremo felici insieme a lui e alla nostra comunità di ribadire tutto questo e di votare il 12 giugno la prima sindaca donna a Cuneo”.

L’appuntamento è alle ore 21,00 presso l’auditorium Varco in Via Carlo Pascal 5C, Cuneo.