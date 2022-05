Elezioni comunali: i Moderati, a Barge, sostengono Piera Comba

Piera Comba ha dimostrato di essere una Sindaca capace, presente e attenta al territorio, caratteristiche proprie dei Moderati e del nostro agire amministrativo da sempre. La grande stima nei confronti della Sindaca Comba e l’amicizia che ci lega non può che determinare il nostro pieno appoggio alla sua corsa per la riconferma a Barge.



Saremo presenti insieme a lei sul territorio per accompagnarla in questi ultimi intensi giorni di campagna elettorale.



Grazie,

On. Giacomo Portas, Segretario Moderati

Silvio Magliano, coordinatore regionale

Carlotta Salerno, coordinatrice cittadina