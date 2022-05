Giuseppe Conte, ex premier e leader del MoVimento 5 Stelle, sarà in visita in Granda nella mattinata di mercoledì 1° giugno.

Ancora non sono state rilasciate informazioni più specifiche rispetto al programma, senza dubbio serrato, di visite e incontri che caratterizzerà la presenza di Conte nella città di Cuneo, ma quel che è certo è che darà man forte alla campagna elettorale di Silvia Cina, ex consigliere comunale uscente e candidata sindaca pentastellata.