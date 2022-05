Centro per Cuneo presenta un progetto di abbellimento della città: murales e arte al posto di scritte e brutture [VIDEO]

Aperitivo elettorale per la lista Centro per Cuneo, che sostiene la candidata a sindaco Patrizia Manassero e che vanta tre assessori uscenti: Luca Serale, Cristina Clerico e Davide Dalmasso. Non si ricandida, infatti, Franca Giordano.

Tra i candidati anche Gabriella Roseo, assessore della prima giunta Borgna e Franca Maria Martello, che cinque anni fa si candidò a sindaco. Poi tanti volti nuovi e molte riconferme.

C'erano tutti, stasera, all'aperitivo elettorale, presenti anche la Manassero e Federico Borgna.

E' stato Luca Serale a parlare della lista, fatta di giovani e persone provenienti da tante aree. Tra i vari temi toccati, Serale ha evidenziato come il futuro ospedale sarà cruciale nei prossimi cinque anni, così come la nuova destinazione d'uso del Santa Croce, sul quale ci sono già progetti: ambulatori specialistici o una possibile sede universitaria.

Tra i vari progetti, ne è stato presentato uno che ha richiesto un grande lavoro da parte dei più giovani aderenti a Centro per Cuneo. Una mappatura delle scritte e dei disegni presenti in città, sui muri e sui palazzi. Con il fine di coprire quelli privi di significato e arte e di valorizzare quelli di pregio. Un passo ulteriore: affidare alcune aree o muri ciechi di alcuni palazzi ai writers, per una rigenerazione urbana che possa essere anche veicolo di turismo e bellezza, come già succede in altre città.

Questa una parte del discorso di Patrizia Manassero, che ha ringraziato i componenti della lista per l'appoggio e ha fatto cenno ai 71milioni di euro di tesoretto, da spendere per la città.

Luca Serale ha invece presentato il progetto di riqualificazione urbana. Ecco le loro voci