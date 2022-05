Bonazzo... un nome che è tutto un programma!

FOSSANO - Il Rifugio Pinco Pallino di Cussanio vi presenta due cani soprannominati “linguacce”!



Il primo che vedete in foto si chiama Bonazzo e come si può dedurre dal nome è bellissimo, giovane e irruento, in attesa di una famiglia che lo accolga.

L’altro è Leon, si trova in canile da troppo tempo nonostante il suo bellissimo carattere e la sua dolcezza.



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club