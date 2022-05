A Pagno la terza edizione del "Walking Scuola Day" della Valle Bronda

Partirà domenica 29 maggio da Pagno il “Walking Scuola Day”, la manifestazione di fitwalking solidale, per la terza volta in Valle Bronda.



Il ritrovo è previsto per le 9,30 con partenza dalla piazza del Mercato alle 10,15 da cui si snoderanno tre percorsi con differenti difficoltà. Il più facile da 5 km (nella mappa in allegato in rosso), da 7 (in blu) e da 10 chilometri (in giallo). Il costo del pettorale è di cinque euro. È previsto un pacco gara per i primi 400 iscritti. Il ricavato sarà devoluto alla scuola della Valle Bronda.



Al termine della manifestazione ci sarà un momento di rinfresco offerto dal comune. Qui è possibile usufruire degli spazi coperti per il pranzo al sacco.