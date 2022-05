Intense precipitazioni ieri sera, martedì 24 maggio, in provincia di Cuneo.

Verso le 20.30, in diverse zone del saluzzese, in particolare nel comune di Revello e Lagnasco, si è abbattuta una forte grandinata, che non ha risparmiato Savigliano e Bra.

Su Cuneo e le vallata circostanti sono stati segnalati forti acquazzoni, come sul monregalese e fossanese.

Diversi lettori, che ringraziamo, hanno documentato la violenza grandinata con "chicchi" di notevoli dimensioni.