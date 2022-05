Le opere di Diego Scursatone in mostra nella Chiesa della Croce Nera a Saluzzo

La Croce Nera, in piazzetta San Nicola, ospiterà la mostra “Dystopia” di Diego Scursatone.

L’inaugurazione è venerdì 27 maggio alle 18 e l’esposizione proseguirà il 28 e 29 maggio dalle 15 alle 19; il 4 e 5 giugno dalle 15 alle 19 con ingresso libero.

Diego Scursatone si diploma all’Accademia Albertina di Torino e svolge un semestre di approfondimento sulle tecniche dell’incisione alla Kuvataideacatemia di Helsinki.

Dai primi anni duemila svolge ricerca pittorica ed insegna discipline pittoriche nei licei artistici di Torino e della provincia; partecipa a numerose mostre collettive e personali in Italia ( Milano Torino Roma Novello) e all’estero (Lahti in Finlandia), dove molte sue opere entrano a fare parte di collezioni private.

Da alcuni anni sue opere pittoriche e acquerelli illustrano alcuni libri per la Neos Edizioni e la PM edizioni Le tematiche trattate sono varie: paesaggi urbani, il rapporto tra la città e il clima (l’inverno e la neve come elemento trasfigurante), la metafisica dei luoghi, la solitudine e la condizione umana, la luce, la prospettiva, le automobili come volume e movimento, le auto d'epoca come design e testimonianza di passaggi storici e status sociali.

Le tecniche applicate sono: acrilico, olio, stampa con solventi (periodo di mezzo), tecniche miste (attualmente).