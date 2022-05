Scambio culturale in Romania per il “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo

Dal 19 al 22 maggio il Dirigente scolastico del Denina Pellico Rivoira, il prof. Flavio Girodengo, e il prof. Gabriele Bottiroli hanno effettuato la visita preparatoria in Romania per conoscere i colleghi e gli studenti rumeni dell’Istituto Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu che a settembre ospiteranno alunni e docenti delle classi III A elettro dell'ITIS Rivoira e IV E CAT (geometri) del Denina a Bolintin, paese vicino a Bucarest. Girodengo e Bottiroli sono stati accompagnati, inizialmente, nella visita della scuola ospitante, poi a quella delle bellezze e delle particolarità della città di Bucarest, il parlamento, una chiesa ortodossa, un vecchio mulino.

L’attività rientra nel Progetto Erasmus+ "Living together in a sustainable way", che si basa sulla sensibilizzazione verso i temi trattati nell'Agenda 2030, in particolare sui punti 7 e 11 riguardanti la sostenibilità nelle città e le fonti di energia rinnovabile.

Gli studenti delle due classi del Denina Pellico Rivoira avevano approfondito con i loro compagni rumeni l’argomento della bioarchitettura e delle energie rinnovabili attraverso video riunioni in inglese, nell'ambito del sottoprogetto "Learning green building for a better future". Durante questi incontri on line i ragazzi avevano presentato le loro ricerche sul green building in Italia e sullo sfruttamento delle energie in Italia e in Romania.

La visita programmata per settembre è in fase di definizione, alcune famiglie rumene ospiteranno i nostri studenti che, nei dieci giorni a disposizione, parteciperanno ad attività scolastiche e ad attività esterne di visita sul territorio.