La braidese Sonia Mina entra nella Nazionale italiana di twirling

Grande è l'euforia per la ginnastica artistica braidese con il presidente Rosangela Tibaldi che non nasconde l'emozione per una notizia d'indubbio prestigio per la società New Twirling Bra.

Per Sonia Mina, classe 2011, la convocazione al Centro Tecnico Nazionale Teamgym FISAC (Accademia Acrobatica Cesenatico) per vestire poi ufficialmente la divisa della nazionale italiana per la gara che si svolgerà a brevissimo in Austria, a Dornbirn.

Un risultato importante che arriva dopo un percorso di crescita fisico sportiva iniziato nel 2017 con cinque anni di grande impegno, fatica e tanta, tanta, nonostante la giovanissima età, determinazione.

Grande anche la soddisfazione del tecnico Sara Berbotto che segue l'atleta da tre anni e che indubbiamente ha portato Sonia ad un livello molto alto tanto da conquistare la maglia azzurra.