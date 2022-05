Volley A2/: Tris di addii in casa Puma! Ai saluti Taborelli, Cumino e Hardeman

Quattro giorni dopo la finale play-off di Macerata, che ha chiuso la stagione con la promozione in A1 della Cbf Balducci, in casa Lpm Bam Mondovì arrivano le prime operazioni in uscita. Non faranno parte del Puma edizione 2022/2023 l'opposto Veronica Taborelli e la banda Leah Hardeman, entrambe reduci da due stagioni con la maglia rossoblù. Si chiude l'esperienza monregalese anche con la palleggiatrice Maria Luisa Cumino, che era giunta a Mondovì in questa stagione. Ecco di seguito il comunicato della Lpm:

E’ stata una stagione ricca di emozioni e siamo grati a tutte le pumine che hanno indossato con fierezza ed orgoglio la maglia dell’LPM Banca Alpi Marittime Mondovì!

Siamo giunti al momento dei ringraziamenti e dei saluti…Con molte di voi ci rivedremo da avversarie e sarà sempre un piacere incontrarvi sul campo!

Grazie a Veronica Taborelli, top scorer della finale e grande protagonista di queste ultime stagioni;

Grazie a Leah Hardeman, prima pumina a “stelle e strisce”, che è entrata nel cuore dei monregalesi;

Grazie a Maria Luisa Cumino, la nostra capitana che ha condotto la regia di questo gruppo straordinario, portandoci dove mai eravamo arrivati!Un grandissimo “in bocca al lupo” per la vostra vita privata e sportiva: che possiate sempre puntare in alto, come avete fatto con noi a Mondovì!