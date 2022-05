Volley maschile: Cuneo, tie-break beffardo per l’U17 che chiude una stagione di grande crescita

Cuneo chiude al secondo posto la Final Four Regionale Under 17 dopo un’impeccabile semifinale contro Acqui Terme e una Finale al cardiopalma con Parella conclusasi al tie-break.

La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo di coach Revelli non conferma quindi il titolo regionale e saranno i torinesi a rappresentare il Piemonte alle Finali Nazionali di categoria che si terranno a Monza dal 31 maggio al 5 giugno.

Analizza così la final four, coach Francesco Revelli: «E’ stata una final four di buon livello da parte della squadra che si è ben espressa nella semifinale, gestendo con autorevolezza il match in cui i ragazzi hanno ruotato molto e portando a casa un convincente 3-0. Il primo set della finale è stato molto netto a nostro favore, merito di una fase break incisiva e di un cambiopalla puntuale; stesso inizio nel secondo set (9-3 / 11-6), qui il merito di Parella è stato di rimanere dentro la partita. Una volta pareggiato lo svantaggio si è equilibrata anche la situazione emotiva. Gli altri set sono stati equilibrati e giocati bene da entrambe le squadre, ovviamente rimarrà il rammarico di non averla chiusa al tie-break sui parziali di 14-11 e 16-15 con palla in mano; sono situazioni che dovevamo sfruttare meglio e che ci ricorderemo a lungo. Resilienza, questo abbiamo imparato».

Sicuramente una stagione di crescita, che ha visto migliorare sotto tutti i punti di vista gli atleti e il gruppo, merito sicuramente di uno staff di altissimo livello per la categoria - «Dal punto di vista del percorso della squadra siamo soddisfatti, non ci piace perdere ma non sono 2 palloni di una finale che cambiano la valutazione della stagione fatta, semplicemente avrebbero gratificato il lavoro dei ragazzi in palestra, della dirigenza e dei miei assistenti Daniele Tomantis e Paolo Alivesi, che sono stati eccezionali e mi hanno permesso di allenare come un professionista e di trattare i ragazzi allo stesso modo» - coach Revelli si è già espresso sul futuro: «abbiamo già il mirino pronto per il prossimo anno».

Molti gli appuntamenti dei prossimi giorni:

- Finali Nazionali Under 19 ad Alba Adriatica che vedranno scendere in campo Cuneo nel primo match contro i Lupi Santa Croce alle ore 16.00 di giovedì 26 maggio. La competizione terminerà domenica 29 in mattinata con le finali.

- Final four regionale Under 15 con Cuneo in campo domenica 29 maggio alle ore 10.30 al PalaItis di Mondovì nella semifinale contro Novara. Le altre finaliste, Parella e Novi, si affronteranno in contemporanea sul campo di Carrù. Finali nel pomeriggio con 3°-4° a Carrù alle 15.45 e Finalissima 1°-2° alle 16.00 a Mondovì.

- Finali Regionali Under 13 a Savigliano il 2 giugno.

- Finale Play Off serie C al meglio di 2 su 3 con i cuneesi contrapposti agli albesi nella corsa alla promozione in serie B. Ancora da definire le date, in quanto i biancoblù impegnati nelle Finali Nazionali U19.