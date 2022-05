Lo scorso 1° maggio, in occasione della 28ª Festa del Fiore di Castino, gli alunni della scuola primaria del paese e quelli della scuola dell'infanzia di Cortemilia hanno partecipato alla sfilata vestiti a tema.

Un'occasione per divertirsi, per condividere e per "omaggiare" una bellissima tradizione, dopo due anni di forzata assenza.

Dalle scuole un ringraziamento particolare alla Pro Loco per il gradito invito.