Lavori e modifiche alla linea Fossano-Savona: il percorso alternativo sarà "via Altare"

Modifiche al programma di circolazione dei treni per interventi infrastrutturali da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Savona - San Giuseppe di Cairo –via Ferrania- necessari a seguito dei danni dovuti al maltempo che ha interessato la zona negli ultimi anni.



Per consentire l’operatività dei cantieri, da venerdì 27 maggio a domenica 26 giugno i treni regionali delle linee Ventimiglia/Imperia/Albenga/Savona – San Giuseppe – Torino, Savona – San Giuseppe– Alessandria e Savona – Fossano percorreranno l’itinerario alternativo “via Altare”. Alcuni collegamenti saranno cancellati, modificati o limitati nel loro percorso.



Trenta persone delle ditte specializzate insieme al personale di RFI saranno al lavoro per eseguire interventi di messa in sicurezza e consolidamento di tratti di linea e interventi di regimentazione e raccolta delle acque al fine di garantire il completo deflusso durante eventi di natura piovosa.



L’investimento economico previsto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) è di circa 4 milioni di euro.



Nelle località di Santuario, Ferrania e Bragno il servizio verrà effettuato con bus sostitutivi.



I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta.