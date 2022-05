A Chiusa di Pesio gli alunni della secondaria partecipano alla marcia della pace

La Scuola Secondaria di Chiusa di Pesio, a conclusione di un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, ha organizzato per il giorno 2 giugno una MARCIA PER LA PACE che si svolgerà lungo i sentieri della valle.

La manifestazione si svolgerà con un percorso a tappe, che dalla località “ponte di Lungaserra”, attraverso sentieri, transiterà attraverso i nuclei di Vigna e San Bartolomeo per concludersi alla Certosa. Durante le tappe alunne e alunni della scuola secondaria condivideranno spunti di riflessione, a partire da letture animate e commentate di testi, alla recitazione di poesie, all’esecuzione di canti in tema con l’argomento.

L’obiettivo è di coinvolgere il territorio (famiglie dei ragazzi, associazioni locali, singoli cittadini), per riflettere insieme sulle tragedie che tutte le guerre in corso sul pianeta portano con sé e sulla necessità di costruire percorsi di pace, a partire dai rapporti interpersonali per arrivare alle relazioni internazionali.

Il programma di massima è il seguente:

- Ore 14 ritrovo in località ponte di Lungaserra e successiva partenza

- Ore 15,30 circa prima tappa a Vigna

- Ore 17 circa seconda tappa San Bartolomeo

- Ore 18,30 circa arrivo alla Certosa

Il percorso è stato pensato per essere alla portata di tutti e di ciascuno, perciò ogni gruppo o singolo partecipante potrà scegliere da dove iniziare a marciare: se dalla partenza o da una tappa intermedia, nel caso ritenesse l’intero percorso (circa 9 km totali) eccessivo.

Per il ritorno è prevista una navetta (che sosterà a San Bartolomeo, Vigna e ponte di Lungaserra) per riportare i partecipanti alle macchine.