Genola ha salutato commossa Daniela Brandani, mamma 50enne per anni impegnata nella vita comunitaria locale

La comunità di Genola si è stretta in un commosso addio a Daniela Brandani, classe 1971, da anni molto attiva nella cittadina alle porte di Fossano.



Fu consigliera nella amministrazione comunale genolese dal 2009 per una legislatura e presenza importante nella rete associativa locale, facendo parte tra l'altro del collettivo che alimenta il proficuo gemellaggio con la città argentina di Marcos Juarez, distretto di Cordoba, alla quale è dedicata la piazza centrale di Genola.



Ripresentatasi al vaglio degli elettori nelle comunali del 2014 a sostegno del candidato Stefano Biondi, fu costretta ad abbandonare l'avventura amministrativa a causa della necessità di affrontare il male incurabile che l'aveva colpita, lo stesso che le è stato fatale.



Impiegata nel settore dell'arredamento, ha vissuto gli ultimi anni tra Genola e Varese, città di residenza del proprio compagno Nazareno, che ha lasciato, insieme al figlio Matteo e alla mamma Clara.



Oltre al suo impegno per la comunità, era appassionata motociclista. Parole piene di ammirazione per la sua capacità organizzativa e per il suo strenuo coraggio nell'affrontare la malattia sono giunte da molti genolesi, così come dalla amministrazione comunale in carica.