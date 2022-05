Il CAI di Cuneo cerca i gestori di due rifugi della Valle Gesso: sono il Remondino e il Soria Ellena

Il C.A.I. di Cuneo cerca i futuri gestori di due rifugi della Valle Gesso.

Uno è il Soria Ellena, nel comune di Entracque, in località Praiet a 1840 metri di quota. Il secondo è il Remondino, nel territorio di Valdieri, a 2.40 metri di quota in località Vallone Assedras.

I bandi e tutte le modalità di offerta sonoi pubblicate sul sito del CAI. Si tratta di un affitto della durata di sei anni, eventualmente rinnnovabili per altri sei, a partire dal 1° ottobre 2022.

Tra i vari obblighi richiesti ai gestori, l'apertura garantita almeno dal 15 giugno al 15 settembre.

I rifugi, infatti, prima ancora che attività di ricezione, con ristorazione e posti letto, sono dei presidi per chi va in montagna, garantendo un riparo in caso di maltempo, dotati di telefono satellitare e spesso di piazzola di atterraggio dell'elisoccorso in caso di necessità di intervento sanitario.