A Cuneo si inaugurano i nuovi ambulatori di Med.Art. Servizi

Saranno inaugurati il prossimo 31 maggio, ore 17.30, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, i nuovi ambulatori di Med.Art. Servizi a Cuneo, in Corso IV Novembre 11.

Med.Art. Servizi nasce nell’estate del 2006 come prima esperienza regionale in cui collaborano un’associazione di categoria artigiana, Confartigianato Imprese Cuneo, e il Laboratorio Pasteur, realtà operante da anni nel capoluogo. Med.Art., nello specifico, si occupa di fornire alle imprese un servizio organizzativo e di supporto alla medicina del lavoro, avvalendosi della collaborazione di un pool di medici, specialisti in medicina del lavoro, in qualità di medici competenti aziendali.

Recentemente, in riferimento alla situazione pandemica, proprio presso la struttura rinnovata e resa più funzionale, Confartigianato Cuneo e Med.Art. avevano organizzato – unica esperienza a livello nazionale per un’associazione di categoria – un apposito hub vaccinale.

Prima dell’inaugurazione si terrà una tavola rotonda, sul tema “Promozione della salute: un valore per le imprese”, moderata da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, cui interverranno: Mauro Bernardi, presidente Med.Art.; Luca Crosetto, presidente Confartigianato Imprese Cuneo; Santo Alfonzo, direttore SC SPreSAL - ASL CN1; Aldo Pensa, direttore INAIL Cuneo; Cristina Trucco, vicepresidente e CEO Med.Art. L’incontro si svolgerà nella Sala Consiglio della Segreteria territoriale di Confartigianato, adiacente ai nuovi ambulatori Med.Art., con ingresso da Via XXVIII Aprile, 24, e sarà fruibile anche on-line dall’indirizzo: cuneo.confartigianato.it/live.

Per partecipare in presenza è gradita prenotazione compilando il form: https://bit.ly/3wE74Yw