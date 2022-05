Allagamento nello stabile del cinema Fiamma a Cuneo, 5 famiglie evacuate

Ci sarebbe la rottura di una tubazione antincendio, a monte dell'allagamento verificatosi in via Antonio Bassignano, a Cuneo, all'interno del palazzo che ospita il cinema Fiamma. Dalle 18.15 di questo pomeriggio, squadre di Vigili del Fuoco di Cuneo sono al lavoro per ripristinare una situazione di normalità, consentendo alle 5 famiglie attualmente evacuate dallo stabile di tornare nei propri appartamenti, che sono stati costretti a lasciare.