Scontro fra auto a Sant'Albano Stura, due persone ferite

Incidente sulla strada provinciale 3 all'altezza del comune di Sant'Albano Stura.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, due autovetture si sono scontrate. Due persone risultano ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente.

Sul posto è ancora in corso l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area e delle Forze dell'Ordine intervenute per i rilievi del caso e la gestione del traffico.