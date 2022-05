Camper che passione: ecco come scegliere la tettoia per proteggerlo al meglio

Il camper è un mezzo di trasporto molto apprezzato, tuttavia necessita di un'adeguata protezione in modo che gli agenti atmosferici non ne pregiudichino prestazioni e carrozzeria durante i periodi in cui esso non viene utilizzato.

Al contrario di una macchina, però, a causa delle sue grandi dimensioni, tenere il camper all'interno di un garage può risultare abbastanza complicato. Pertanto, la soluzione più diffusa tra i camperisti è quella di tenerlo parcheggiato all'aperto.

Ciò, tuttavia, richiede una copertura che sia in grado di proteggerlo dalle intemperie, ma che, allo stesso tempo, possa adattarsi alle dimensioni del proprio posto scoperto privato. In questi casi è possibile avvalersi di un’apposita tettoia per camper, una soluzione pratica e funzionale progettata per coprire il mezzo ed evitare che possa danneggiarsi a causa del maltempo.

Tra le varie soluzioni disponibili sul mercato si distinguono per esempio quelle di Akena azienda leader nella produzione di coperture per veicoli, con oltre 40 anni di esperienza nel settore. Nel dettaglio, ogni tettoia per camper proposta da Akena viene realizzata su misura e può essere personalizzata con diversi optional, così da soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Spesso, infatti, chi possiede un veicolo dalle dimensioni importanti, come un camper o un autocaravan, ha bisogno che la struttura possa adattarsi sia alla grandezza del mezzo, sia allo spazio a disposizione. Optando per un carport custom made, quindi, è possibile avere pieno controllo delle misure necessarie in fase di progetto e scegliere, così, la copertura ideale.



Tettoia per camper: i primi fattori da valutare in fase di scelta

La scelta del carport è legata a una serie di fattori come, ovviamente, l'ampiezza dello scoperto e la dimensione del camper, tuttavia, nel definire l'opzione finale possono entrare in gioco anche altri elementi come, ad esempio, la forma del tetto, i materiali utilizzati, il colore della struttura o la tipologia di fissaggio al suolo.

Akena, per esempio, mette a disposizione due diverse tettoie, una dalla forma curva e una piatta, mentre, per quanto riguarda l'altezza massima che può raggiungere, si arriva fino a un massimo di 3,20 metri.

La struttura, composta per la sua interezza da alluminio termolaccato, rispetta le più rigorose normative ambientali: sia la certificazione QUALICOAT che quella QUALIMARINE, infatti, garantiscono il rispetto dei più alti standard di produzione e offrono una sicurezza in più al consumatore.

Per quanto riguarda la scelta del fissaggio al suolo, invece, Akena dà la possibilità di scegliere la classica soluzione a quattro pali, ideale se si pensa di tenere il mezzo al centro di uno scoperto, oppure quella che viene posizionata a ridosso di un muro.



L’importanza di installare una tettoia per camper resistente

Uno degli elementi più importanti da tenere in considerazione quando si deve scegliere il carport è l'altezza del camper. È consigliabile misurare con attenzione il mezzo, così da orientarsi verso una copertura della giusta misura ed evitare che si verifichino sfregamenti tra il veicolo e il tetto.

Inoltre, è preferibile installare una copertura realizzata in materiale resistente, in modo che la struttura sia in grado di fronteggiare al meglio agenti atmosferici come il forte vento o delle anomale precipitazioni d'acqua.

Akena, ad esempio, inserisce delle staffe di rinforzo all'interno della zona superiore dei pali qualora il carport dovesse superare i 2,60 metri, proprio per fornire ulteriore stabilità alla tettoia.

Infine, occorre tenere conto di un'ultima caratteristica estetica che rende il progetto gradevole alla vista: si tratta dell'uniformità di colore tra il tetto e le altri componenti del carport, che dona eleganza e modernità al tutto.