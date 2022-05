Fotolibri che durano nel tempo: la scelta della carta di stampa è fondamentale

I fotolibri hanno sostituito gli album di fotografie, perché hanno diversi vantaggi in più. Si possono predisporre i fotolibri online, inserendo le immagini nell’ordine desiderato senza averle prima stampate. In più, la qualità della carta oggi è maggiore rispetto al passato, a patto di scegliere quella giusta.

Anche se le foto in formato digitale sono le stesse, basta fare un tentativo con la stampante domestica per accorgersi che la qualità della resa della foto si abbassa moltissimo se si usa una carta qualsiasi.

Il fotolibro ha anche il vantaggio di mantenere vivida la foto nel tempo senza utilizzare la plastica, quindi riducendo la polvere ed eliminando il problema delle immagini scolorite dal tempo. Come scegliere la carta giusta e quali sono le sue caratteristiche? Scopriamolo insieme.

Che carta usare per stampare le foto?

La carta per le foto si chiama carta fotografica lucida. I fotografi usano una carta professionale ad hoc. Qual è la differenza rispetto a una carta comune? È tutta una questione di trattamento della carta prima della vendita. Infatti, non c’è solo un tipo di carta fotografica, ma diversi tipi. Quali sono?

Carta lucida o politenata

Questo tipo di carta si usa anche per stampare le foto dalle fotocopiatrici. Il colore dell’inchiostro si asciuga molto in fretta, però non sempre i colori sono aderenti a quelli del formato digitale. Infatti, molto dipende dalla composizione chimica della carta e degli inchiostri.

In più, le stampanti domestiche hanno una programmazione predefinita che va a intervenire sulle foto senza che nessuno possa intervenire - a meno che non sia un esperto, ma in quel caso un esperto non userebbe mai una stampante domestica per le foto.

Carta opaca

La carta opaca si chiama anche carta baritata. Il motivo è il solfato di bario, che si usa per poter ottenere questo particolare tipo di carta. Questa carta è riservata agli esperti. Chi la sceglie ha due opzioni: o la maneggia con cura, oppure fa la richiesta di questa carta per la stampa dei fotolibri online.

Questa carta offre una nitidezza davvero incredibile, ma ha un’asciugatura lunghissima. I professionisti la usano anche perché non è plastificata, quindi non ha quell’aspetto lucido della carta precedente.

Un’altra soluzione può essere anche la carta pergamena, ma non è molto adatta a un fotolibro, perché non è abbastanza resistente nel tempo. Per poter fare una scelta giusta, è importante verificare la grammatura della carta. In generale, una grammatura di 200 grammi per metro quadro è considerata la migliore.

I fotolibri devono essere validi nel tempo, perché?

Conservare le foto in un ambiente che non è un archivio storico significa aver bisogno di un supporto che cerchi di mantenere la temperatura e l'umidità costanti. In più, oltre alla forma del libro, è importante avere un supporto facile da tenere e che mantenga le foto come appena uscite dalla stampa in termini di nitidezza dei colori.

I fotolibri devono essere validi perché possono diventare un regalo speciale. Infatti, il regalo non è tanto il fotolibro, quanto il ricordo ispirato dalle immagini. Per questo devono rimanere effettivamente uguali a se stesse nel tempo. Devono essere le persone intorno alle foto a cambiare prospettiva e dare valore diverso alle stesse immagini.

I materiali devono essere di altissima qualità, perché devono essere la cornice perfetta per il valore del ricordo che raccontano le foto incastonate nel fotolibro.

Fotolibri, come impostarli online

Per poter ottenere un ricordo indelebile di un viaggio in Liguria con una carta che resiste al tempo nonostante la crisi, serve l’impostazione giusta. Per ottenere l’impostazione giusta, è importante trovare un sito valido che si occupa della stampa di fotolibri online professionale.

Infatti, le soluzioni migliori online offrono la possibilità di impostare non solo il numero di foto, ma anche la loro scansione. Questo permette di creare un fotolibro che racconta una storia per immagini.

Le impostazioni consentono anche di scegliere la grammatura della carta - quindi la carta migliore per le foto - la modalità di adesione al colore, il numero di pagine, il numero di foto e la loro scansione. In più, permettono di creare una copertina proprio come si vuole.