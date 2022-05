Raggiungere il Porto di Civitavecchia, alcuni consigli pratici

State pensando a dove andare in vacanza e state valutando una soluzione che vi farebbe partire dal Porto di Civitavecchia, ma non sai come arrivare al Porto in questione. Nelle prossime righe vi spieghiamo tutte le soluzioni possibili per raggiungerlo in modo che possiate scegliere quella più adatta a voi.

Arrivare in aereo

Il modo più immediato per raggiungere la città di Civitavecchia è sicuramente il volo aereo per Roma, molto vicina alla vostra meta.

Nella capitale sono presenti due aeroporti: il principale è quello di Roma Fiumicino, che è anche più vicino a Civitavecchia, infatti dista solamente 60 km; mentre l’aeroporto di Roma Ciampino è distante 85 km da Civitavecchia, ma è adatto a tutte le tasche perché scelto dalla maggior parte delle compagnie di viaggio low-cost per le loro tratte. In base a tutte queste informazioni, potrete scegliere senza problemi quale aeroporto preferite per il vostro viaggio, considerando le vostre esigenze e il vostro budget.

A questo punto, a prescindere dall’aeroporto in cui avete deciso di atterrare, dovrete scegliere un altro mezzo a vostro piacimento, pubblico o privato che sia, per raggiungere il Porto di Civitavecchia. Non preoccupatevi, esistono diverse alternative disponibili quindi avrete un’ampia scelta per quanto riguarda la seconda parte del vostro viaggio, in modo da non dover fare corse o viaggiare scomodi.

Dall’aeroporto alla stazione ferroviaria

Come abbiamo appena spiegato, per raggiungere il Porto di Civitavecchia avete preso l’aereo fino a Roma, quindi una delle opzioni che avete a questo punto è prendere il treno.

Se siete arrivati all’aeroporto di Roma Fiumicino sarà tutto più semplice perché l’aeroporto stesso presenta una stazione da cui partono numerose corse. Ciò che dovrete fare è semplicemente acquistare un biglietto per Roma Trastevere e successivamente cambiare linea prendendo un treno in direzione di Civitavecchia. Seguendo questo itinerario, la seconda parte del vostro viaggio durerà circa un’ora e mezza e non spenderete più di una quindicina di euro a persona. Se siete più comodi per vostri motivi personali, potete anche scegliere di scendere a Roma Ostiense e lì cambiare per Civitavecchia.

Per quanto riguarda invece l’aeroporto di Roma Ciampino, esistono dei bus particolari che effettuano una sorta di servizio navetta dall’aeroporto all’omonima stazione, in modo da poterla raggiungere senza troppi problemi. Si tratta di un servizio molto economico e il tragitto dura solamente 5 minuti, quindi è alla portata di tutti. Dalla stazione di Ciampino, dovrete raggiungere Roma Termini prendendo uno dei treni disponibili che partono ogni 10 minuti circa e di cui potete acquistare i biglietti direttamente in aeroporto, a bordo del treno o da un rivenditore autorizzato. In questo modo, una volta arrivati a Roma Termini vi basterà prendere un treno per arrivare a Civitavecchia e potete scegliere tra regionale, Intercity e FrecciaBianca.

Se proprio non amate il treno e preferite viaggiare per strada, allora potete raggiungere la stazione di Roma Termini in autobus partendo da entrambi gli aeroporti romani. Da Roma Fiumicino il bus impiega un’ora, mentre da Ciampino, come abbiamo detto poco fa, potete avvalervi del bus navetta per raggiungere la sua stazione e poi dovrete comunque prendere il treno per Termini.

Transfer Porto Civitavecchia

Dopo avervi spiegato tutte le alternative con i mezzi pubblici, è giunta l’ora di parlare del transfer privato per arrivare al Porto di Civitavecchia e iniziare finalmente le vostre vacanze.

Come potrete immaginare, il transfer Civitavecchia è l’opzione più comoda in assoluto per raggiungere la vostra destinazione, soprattutto se viaggiate con bambini piccoli che si stancano facilmente e richiedono mille attenzioni oppure avete bagagli ingombranti che sono difficili da trasportare su e giù per le scale delle varie stazioni e in treno. Anche se sicuramente non si tratta della soluzione più economica, il transfer Porto Civitavecchia conviene comunque perché potrete scegliere l’orario a voi più congeniale ed evitare le mille corse tra un treno e l’altro, rischiando di perdere le coincidenze che avevate programmato minuziosamente.