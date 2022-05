A Busca un’altra eccellenza della musica: arriva la Wiener Kammersymphonie

Sabato 4 giugno al Teatro Civico alle ore 21, il secondo appuntamento della sezione “On stage le eccellenze” della rassegna internazionale di concerti Musicaè 2022 XVIII Stagione artistica, organizzata dall’associazione culturale Amci della Musica di Busca con il patrocinio e il sostegno della Città, vedrà sul palco un ensamble di respiro internazionale: la Wiener Kammersymphonie.

Per la rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2022, XVIII Stagione artistica, sezione On stage le eccellenze, arriva la Wiener Kammersymphonie con Monika Schuhmayer e Cornelia Loescher, violini, Giorgia Veneziano, viola, Sergio Mastro, violoncello e Felipe Medina, contrabbasso.

La Wiener Kammersymphonie è stata fondata nel 2006, in occasione dell’anno mozartiano e ha debuttato in Spagna con una serie di concerti apprezzati dal pubblico e dalla critica che li ha considerati, in assoluto, i migliori della lunga stagione dedicata al genio salisburghese. Successivamente il gruppo ha realizzato una serie di progetti dedicati ai compositori austriaci contemporanei di Mozart. La WKS si esibisce in formazione di quintetto d’archi esprimendo però concettualmente sia nello stile che nel repertorio un’identitá orchestrale. L’esemble esegue regolarmente concerti in Europa (Spagna, Francia, Inghilterra, Polonia, Olanda, Danimarca, Norvegia e paesi baltici e balcanici, molto spesso dando seguito ad un ripetuto invito) e Sud America/America Latina (Brasile, Cile, Uruguay, Messico e Colombia). I prossimi impegni prevedono ulteriori tappe europee ed extra europee, sempre esplorando il repertorio cameristico-orchestrale nella versione per quintetto d’archi, ma anche eseguendo lavori originalmente concepiti per questa particolare formazione.

Per una migliore organizzazione dell’evento, è gradita la prenotazione al numero 339.6013250. Ingresso libero con precedenza ai soci. Si ricorda al gentile pubblico di indossare la mascherina FFP2.