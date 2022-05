Spazzamondo: la grande campagna di raccolta rifiuti della Fondazione CRC sarà anche a Dronero

Anche il comune di Dronero ha aderito a Spazzamondo.

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, ha organizzato per il secondo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

Appuntamento sabato 4 giugno dalle ore 9 alle 12, per contribuire concretamente a migliorare l'ambiente della propria città. A Dronero, il ritrovo alle ore 9 sarà presso l'area atteezzata della frazione Tetti.

Iscrizioni sul sito www.spazzamondo.it entro il 2 giugno. Per festeggiare i 30 anni di Fondazione CRC, i partecipanti a Spazzamondo di età compresa tra 16 e 28 anni avranno l’opportunità unica di partecipare attivamente tramite il Progetto Giovani alle giornate del festival Collisioni (in base alle diverse disponibilità) nelle date del 9, 10 e 16 luglio 2022 ad Alba.