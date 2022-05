Gabriella Roseo: "Cuneo è un capoluogo alpino e deve tornare ad organizzare il Festival della Montagna"

Gabriella Roseo è candidata alla carica di consigliere comunale con la lista "Centro per Cuneo", a sostegno di Patrizia Manassero.

Con alle spalle una grande esperienza politica e amministrativa, assessore nella prima giunta guidata da Federico Borgna, la Roseo, nel 2014 e nel 2015, organizzò a Cuneo il Festival della Montagna. "Era un evento necessario, sul quale è calato il sipario, purtroppo - spiega la Roseo. Cuneo è un capoluogo alpino e non può non dare seguito a questo ruolo e a questa vocazione. Deve fare sistema con le valli, con la montagna".

"E' necessario fare rete e creare un modello di sviluppo all'insegna della sostenibilità, guardando anche alla Francia. Uno sviluppo anche attraverso la cultura, straordinario veicolo di turismo, a beneficio dell'intero sistema alpino. Montagna significa benessere e qualità di vita. La pandemia ci ha insegnato quanto queste due cose siano fondamentali e sempre più richieste. Cuneo deve essere alla guida di tutto questo, riappropriandosi del suo ruolo di capoluogo alpino", evidenzia.

Ma non basta l'organizzazione di un evento. Conclude la candidata: "Serve una maturazione delle istituzioni, perché alzino lo sguardo verso la montagna, non area marginale ma vero e proprio modello di sviluppo. Servono infrastrutture, eventi, cultura, ma soprattutto una visione nuova, che metta in rete, a partire da Cuneo, la straordinaria ricchezza da cui siamo circondati".