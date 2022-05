Simone Borio (Cuneo per i Beni Comuni): "I murales per abbellire la città? Da noi una proposta mai considerata"

Apprendo dal vostro giornale che ieri la lista "Centro per Cuneo" ha presentato un progetto per abbellire la città attraverso dei Murales. Ritengo che il progetto sia molto valido e interessante tuttavia mi preme sottolineare come nel novembre 2021 abbiamo presentato al comune, come comitato di quartiere San Paolo, il progetto di riqualificazione della facciata della biblioteca dei bambini sita nello stabile del centro commerciale del quartiere.



Il progetto prevede la realizzazione di un murales che coprirebbe l’attuale degrado creato dall’imbrattamento dei muri esterni della struttura. Come comitato abbiamo ricevuto 3000 euro di finanziamenti tramite bandi dalla fondazione CRC e abbiamo chiesto di finanziare la parte mancante al comune (circa 3000 euro) per permetterci di realizzare il progetto. Ad oggi, nonostante gli uffici abbiamo preparato la delibera di Giunta alcuni mesi fa, tutto tace.



Mi sono spesso domandato il perchè di questo ritardo e non riuscivo a darmi una spiegazione. Leggendo l'articolo di ieri ho capito che la questione che impediva il progetto di avere l'approvazione della giunta è puramente elettorale. Io penso che nell'azione politica/amministrativa contano molto di più i risultati che i proclami e che questo modo di fare politica non sia costruttivo ma dannoso per i cittadini. Tengo molto al quartiere e alla comunità in cui sono cresciuto e vederla tenuta in scacco per qualche manovra puramente elettorale mi rammarica. In questi anni il quartiere è stato spesso trascurato sia per un crescente degrado sia per la mancanza di iniziative, penso che i progetti che vengono proposti dai cittadini con impegno e passione debbano essere valorizzati oltre che rispettati.



Detto ciò, visto l'impegno che la lista "Centro lista civica" si è presa con questo progetto e la mia propensione a cercare la collaborazione nel bene dei cittadini chiedo che passi urgentemente in giunta (di cui loro fanno parte) la nostra proposta di Murales che abbiamo presentato alcuni mesi fa. Alle parole mi piacerebbe che corrispondessero i fatti.



Simone Borio Cuneo per i Beni Comuni