Cuccioli irresistibili, cani e gatti, in cerca di una famiglia

ALBA - Tutti amano i cuccioli, quindi l’ANPA oggi vi presenta tanti cuccioli, cani e gatti, a cui non potrete resistere!



I cagnolini sono 4, bellissimi, di appena tre mesi, tre maschi e una femmina, futura taglia media. Si affidano già vaccinati e microchippati.



I gatti hanno circa tre mesi e mezzo, sono tre maschi, socievoli e coccoloni. Si cerca per loro un appartamento con balconi in sicurezza.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero