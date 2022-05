“La scuola innovativa si fa spazio” - inaugurazione del 19 maggio presso l’AFP di Verzuolo

Giovedì 19 maggio 2022 vi è stata l’inaugurazione dei nuovi spazi ricreativi all’AFP di Verzuolo. Il progetto nasce grazie al contributo della Fondazione CRC, attraverso il Bando Nuova Didattica, in un’ottica di scuola innovativa e inclusiva.

Il bando ha permesso di mantenere al centro dell’attenzione gli allievi e i formatori stessi, grazie alla messa a disposizione di uno “spazio fisico di contaminazione”, con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Sono state inserite nuove attrezzature, arredi anche di svago per gli allievi, e non ultimo la possibilità per i formatori di ampliare le loro conoscenze didattiche e informatiche con la partecipazione a corsi online e laboratori in presenza organizzati dal Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano). I corsi si sono tenuti durante l’anno scolastico passato e hanno visto la collaborazione anche di insegnanti di altre scuole della zona del Saluzzese, come l’Istituto Tecnico Denina di Saluzzo.

Un’esperienza interessante che ha portato alla creazione di progetti didattici innovativi come quello presentato in sede di inaugurazione: si tratta della creazione di un sito utilizzando app innovative facenti parte dell’applicativo Google Sites e non, relativo ad un consorzio fittizio di aziende del settore della Meccanica dell’Autoveicolo. La classe coinvolta è stata la 4 Diploma Tecnico dell’Autoveicolo dell’AFP di Verzuolo, che ha potuto mettere in pratica le innovazioni suggerite dal corso Cremit ai suoi formatori. La classe è stata seguita in particolare dai professori Mate Silvia e Visciano Emanuele, oltre ai colleghi delle altre materie scolastiche.

L’inaugurazione ha quindi visto il tradizionale taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Verzuolo Panero e del team dirigenziale di AFP.

Si ringrazia in particolare la Fondazione CRC, il team dirigenziale di AFP nelle persone di Ingrid Brizio, Massimo Gianti, Erica Pellegrino e Laura Demaria, il Comune di Verzuolo, la Parrocchia di Verzuolo, gli Istituti Comprensivi di Saluzzo, Bagnolo Piemonte, Revello e Verzuolo, e l’Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo.