Nidomondo: a Mondovì, successo per primo picnic del progetto “FamigliAre – Into the groove”

Si è svolto sabato 14 maggio 2022, presso l’asilo nido comunale Nidomondo di via Ortigara 2, il primo picnic per le famiglie con bambini in età 0-3 anni, organizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione CRC, “FamigliAre – Into the groove”.

La bellissima giornata di sole è stata allietata da tanti plaid colorati e cestini ricchi di cibo preparati con cura dalle numerose famiglie che hanno aderito all’iniziativa. I bambini hanno potuto giocare liberamente nell’ampio giardino con i giochi preparati dalle educatrici del nido, hanno partecipato alle attività proposte dalle operatrici della Cooperativa Caracol, partner del progetto, quali lettura animata di libri e pittura verticale mentre le mamme ed i papà, grazie al supporto dell’associazione Spazio Telamundi, hanno potuto cimentarsi nell’arte del cucito realizzando una tovaglietta ricordo da portare a casa.

Protagoniste dell’iniziativa le famiglie con bimbi già frequentanti il nido ma anche le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per il prossimo anno educativo. Un’ottima occasione per iniziare a conoscere il servizio.