Un podio e molte top ten ai campionati nazionali Csi per la Ginnastica Ritmica Mondovì

La Società Ginnastica Mondovì è tornata dalla maxi trasferta di Lignano Sabbiadoro dove si svolgevano i Campionati Tricolori Csi di Ginnastica Ritmica con un buon bottino: un podio, molte top ten e tante medaglie.

Molto alto il livello delle oltre 1200 concorrenti provenienti dalle varie regioni d'Italia in una competizione dominata come sempre dalle forti squadre lombarde. Accompagnate dall'istruttrice Edith Bernelli, nella prima giornata hanno gareggiato con successo le categorie Small. Nella 2° categoria la squadra "Luna" con le ottime ginnaste Anna Canavero, Maddalena Carle, Margherita Somà e Melissa Traversi è salita sul terzo gradino del podio della classifica assoluta, dopo Milano e Lecco, in seguito alle due belle prove nel cerchio e nel collettivo a corpo libero.

Nella 1° categoria 6° posto sempre nella classifica assoluta della squadra "Pistacchio" già Campione Regionale con le brave Giulia Casagrande, Nicole Dante, Elena Prandi, Hava Sejfulji e Emma Somà. Nella 1° categoria di specialità 7° meritatissimo posto per la squadra "Farfalle": Bianca Aimo, Elide Cardone, Edvige Guaglianone, Anna Ramondetti e Giorgia Rodolico, che pur tutte new entry hanno battuto validissime squadre con un originale corpo libero. Nella 2° categoria 6° posto per la simpatica squadra "Caramelle" anche loro tutte esordienti con Elisa Bagnis, Mia Bertolino, Giorgia Capella e Vittoria Comino. Nella gara a coppie di 2° categoria Medium 11° posto per il dinamico duo di Angelina Ambrogio e Veronica Giovannini con palla e cerchio e 13° per la ben sincronizzata coppia di Ambra Grazzi e Asia Pisica. In 2°categoria LB 11° posto per l'affiatato tandem Lucia Casi e Benedetta Servetti.

Ancora ottimi risultati nella affollata gara delle individualiste categoria Ragazze dove sono entrate nella classifica assoluta Matilda Revelli 7° con una bella performance sia alle clavette sia alla palla e Alessia Gerbino 9° convincente anche lei in entrambi gli attrezzi. Sono poi seguite la gara a squadre di 2° categoria LB: 11° posto per Teresa Basso, Viola Manera e Elena Rakai con un buon esercizio al cerchio e 12° per Giorgia Gasco, Sofia Manera e Koceku Greta con la specialità attrezzi misti. Nel livello Medium 6° posto per il team di Angelina Ambrogio, Veronica Giovannini e Matilda Revelli e 12° per quello con Alessia Gerbino, Ambra Grazzi e Asia Pisica. Nelle ultime giornate erano di scena le categorie Junior e Senior delle individualiste; nella prima un grande risultato sarebbe potuto arrivare per la Campionessa Regionale Rebecca Voarino, ottima specialista nelle clavette, ma purtroppo una inattesa scivolata in pedana le ha precluso il podio.

L'ultima esibizione è stata quella di Lucrezia Giuliano qualificatasi 11° dopo un esercizio alla palla di ottima fattura e interpretato con la sua solita verve personale.