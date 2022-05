Volley A2M, Finale promozione. Dentro o fuori: stasera a Rubiera Cuneo prova a portare Reggio Emilia alla "bella"

Altra gara da dentro o fuori, ma ormai Cuneo è abituata.

Alle 20.30 va in scena al Pala Bursi di Rubiera (RE) gara -4 della Finale promozione di A2 maschile tra Conad Reggio Emilia e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, con gli emiliani che avranno a disposizione la seconda possibilità per guadagnarsi l’unico posto disponibile nella Superlega 2022/2023.

Il primo tentativo per la Conad è andato a vuoto. Avanti 2-0 nella serie, sabato sera a Cuneo gli uomini di Vincenzo Mastrangelo non sono riusciti a completare l’opera, rilanciando così le velleità di rimonta dei rivali di Cuneo, capaci d'imporsi al tie-break.

Sportivamente, arrivare a gara-5 sarebbe la naturale conclusione di una sfida tra due squadre equilibrate, che magari fin qui non sempre hanno giocato una pallavolo di alto livello tecnico, dando vita però a sfide agonisticamente accesissime.

Cosa potrebbe essere la “bella” per gli uomini di Roberto Serniotti in un palasport che si preannuncerebbe quasi sicuramente sold-out?

Ma lo sarà anche il Pala Bursi stasera: i biglietti sono andati a ruba e da quelle parti tutti sognano di spingere Garnica e compagni verso un traguardo ad inizio stagione totalmente inatteso.

Ciò che succederebbe a Reggio Emilia una volta approdata in Superlega non è cosa che interessa ai ragazzi in campo: per loro conta solo vincere.

Botto e compagni dovranno dunque spingere al 110% per riuscire a rimettere in equilibrio la serie, ma hanno tutte le carte in regola per farlo: lo hanno dimostrato sabato sera in gara-3, dominando i primi due set e mezzo.

Poi è mancato l’istinto killer della grande squadra che sa piazzare la zampata nel momento che conta, ma l’ottimo segnale espresso nel tie-break dimostra che, forse, stavolta la “scimmia dalle spalle” è stata davvero allontanata.

Lo vedremo stasera: al seguito della squadra sono state organizzate diverse comitive di tifosi, che proveranno a contrastare la marea giallorossa sugli spalti dell’impianto emiliano.

Ricordiamo che è prevista la diretta tv sul canale Sky Sport Arena. Chi non è un abbonato Sky avrà comunque la possibilità di seguire la partita presso Il Circolo La Fenice in 𝗩𝗶𝗮 𝗔𝗹𝗳𝗶𝗲𝗿𝗶, 𝟯 a 𝗩𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗼 (dal campo sportivo), che la trasmetterà nei suoi locali.

Per informazioni chiamare Gianluca al numero 329 8372823. Non sarà invece possibile seguire la consueta diretta sul canale Volleyball World Tv su YouTube in quanto, per ragioni di diritti televisivi, l’emissione sarà limitata ai fruitori al di fuori dei confini nazionali.