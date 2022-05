Volley: Consorzio Libellula Nerostellata Volley entra in MyClub 76

Ancora una novità in casa del Consorzio Libellula Nerostellata Volley che mercoledì 25 maggio ha presentato l'ingresso nel MyClub 76, un passo importante che ha come obiettivo la collaborazione con le altre realtà presenti nel progetto, il Reale Mutua Fenera Chieri 76 (A1 femminile) e il PlayAsti.

Lo ha spiegato il presidente del Consorzio braidese, Umberto Cammardella: “L'accordo ha come finalità quello di associare dal punto di vista agonistico i settori giovanili e condividere i programmi degli staff tecnici, in modo da creare sinergia con le altre realtà presenti nel Club76”.

Ha aggiunto Cammardella: “Abbiamo fatto questa scelta in quanto riteniamo che sia il Fenera Chieri che il PlayAsti siano due società che basano, come il Libellula Volley, l'attività non solo sul piano agonistico, ma attente anche al percorso pedagogico, educativo delle atlete. Non sono solo atelte, ma deve esserci una visione olistica della persona che comprende anche l'aspetto formativo ed umano. Non sono figurine da scambiare, ma persone”.

Collaborazione è alla base dell'accordo: “Condividiamo l'idea di fare sport bene, a tutti i livelli, per tutte le capacità e per far star bene le nostre atlete”.

Presenti alla Libellula Arena i rappresentanti delle altre due società del MyClub 76. Per il Fenera Chieri il presidente Filippo Vergnano che ha sottolineato l'importanza del settore giovanile: “non si va da nessuna parte se non si costruisce qualcosa di solido alla base e la collaborazione porterà buoni frutti per tutti”.

“La collaborazione a livello giovanile, un'occasione da non perdere” ha aggiunto il direttore sportivo del Fenera, Massimiliano Gallo.

“Positiva la collaborazione a livello giovanile su un territorio allargato – ha concluso il responsabile del settore giovanile del Fenera, Roberto Ariagno. - Non si porta via nulla, ma si lavora insieme”.

Al tavolo anche i rappresentanti del PlayAsti, il presidente Marco Bonino, il direttore sportivo Beppe Basso e il direttore tecnico Stefano Gay.

“Sul campo ci troviamo come avversarsari – ha introdotto Cammardella – ma fuori si collabora”. I rappresentanti astigiani sulla stessa linea: “La rivalità è il motore in campo, ma la collaborazione è l'unica strada per avere risultati d'eccellenza”.

Oltre al presidente Cammardella, per il Libellula erano presenti il direttore sportivo Claudio Bianchi, i dirigenti e il coach Marco Relato, oltre alle atlete rossonere.

Da Chieri anche le pallavoliste di A1 Kaja Grobelna e Francesca Guarena, oltre che Sabina Fornetti, del Sitting Volley Chieri 76.

La serata è proseguita con la premiazione di alcune atlete del Libellula che hanno meritato il riconoscimento per i risultati raggiunti. Per l'U13 sono state premiate Nicole Briganti, Lucia Balocco, Asia Crudo e Alice Petitti; per l'U14 Aurora Ndoja, Matilde Botta, Arianna Beccaria, Valeria Barletta; per l'U16 Anna Petitti, Giorgia Dalmazzo, Melissa Ndoja, Matilde Davico e Serena La Rosa; per la 1° Divisione Letizia Audisio ed Elide Guarnero Menzione speciale all'atleta Irene Rolando, “un pilastro per le altre atlete, una chioccia sempre vicina a tutte, nel sorriso e nei momenti di sconforto” la motivazione spiegata da Marco Bogetti.