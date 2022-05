Lpm Bam Mondovì, per Veronica Taborelli si chiude l'esperienza monregalese: "Porterò nel cuore due anni di emozioni" (VIDEO)

"L'airone" spicca il volo verso nuovi orizzonti! Veronica Taborelli, l'opposto che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Lpm Bam Mondovì, ha di fatto chiuso la sua esperienza monregalese. La società della presidente Alessandra Fissolo ieri ha salutato e ringraziato la forte opposto originaria di Milano e con lei anche Leah Hardeman e Maria Luisa Cumino.

Non è stata ancora resa nota la nuova destinazione di Taborelli, anche se, secondo alcune indiscrezioni, ad accoglierla dovrebbe essere un'altra ambiziosa società di serie A2 che in questa stagione ha partecipato ai recenti Play-off promozione. Quella di Macerata, pertanto, è stata l'ultima gara disputata dalla ventottenne originaria di Milano. Due stagioni caratterizzate da un rendimento forse non sempre costante, ma che hanno comunque evidenziato le grandi potenzialità della giocatrice lombarda.

In entrambe le due stagioni monregalesi Veronica ha chiuso al terzo posto la classifica degli opposti che hanno realizzato il maggior numero di punti. Ecco perchè, numeri alla mano, ci sentiamo di dire che il bilancio di Taborelli a Mondovì è senza dubbio positivo. A proposito di numeri, ve ne diamo qualcuno: nelle due stagioni trascorse a Mondovì Veronica Taborelli, tra Campionato e Coppa Italia, ha disputato in tutto 65 partite. I punti realizzati sono stati complessivamente 1059 (999 in campionato e 60 in Coppa) per una media di 16,29 punti a partita.

E per finire non potevano mancare i saluti per la Città, tifosi e addetti ai lavori. Ecco Veronica Taborelli ai nostri microfoni: