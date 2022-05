Cia Cuneo organizza il corso on line di aggiornamento delle patenti per la guida dei trattori

La Cia Agricoltori Italiani di Cuneo organizza giovedì 9 giugno, dalle 18 alle 22, il corso on line di aggiornamento delle patenti per la conduzione dei trattori agricoli o forestali. L’attività avviene utilizzando la nuova piattaforma riconosciuta per la formazione a distanza. A tenere la lezione è un docente abilitato e con i requisiti previsti dalle norme.

Come funziona? Lo spiega Martina Marcomini, responsabile della formazione di Cia Cuneo: “A ogni allievo è richiesto di avere a disposizione un computer fisso o portatile collegato a Internet e dotato di telecamera e microfono. Questo perché i partecipanti devono essere visibili durante la lezione e devono poter interagire con il docente, attraverso le domande e le risposte. Inoltre, non è consentito avere più di un allievo collegato per ogni computer”.

La materia patenti trattori fa riferimento a quanto indicato dal Decreto Legge 81 del 2008, nel quale si regolamenta la salute e la sicurezza in tutti i posti di lavoro privati e pubblici. L’attestato di abilitazione alla guida dei trattori si consegue dopo aver svolto un corso teorico e pratico, valido per cinque anni. In seguito è necessaria la lezione di aggiornamento di quattro ore solo più costituita dalla teoria, che verte principalmente sulle novità legislative. Ogni aggiornamento dura, a sua volta, cinque anni.





Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Martina Marcomini scrivendo alla mail m.marcomini@cia.it