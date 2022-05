Un lettore ringrazia il dottor Nacca e l'infermiera Marcella

Nella mentalità di noi anziani i dottori, sovente, si classificano in due categorie: i “Dutur d’na volta” quelli che meritano riconoscimenti e simpatie ed i “Dutur d’la Mutua” quelli, poco considerati.



Certo nell’epoca passata, la vita era decisamente più grezza e più semplice di oggi , per cui “i primi” molto preparati e volenterosi risolvevano i problemi presenti in allora.



Nel caso specifico, io 88enne e moglie 87 enne da diversi anni abbiamo la fortuna di avere “un Dutur d’na volta”, quelli che cortesemente e spontaneamente “passavu da custe part e sun venù a truvete”.



Ci riteniamo fortunati perché il ”dott. Nacca”, nostro medico curante, “è quello d’na volta” è gentile ed è dotato di illimitata competenza medica e con pazienza si prende cura di noi vecchietti che non deambuliamo.



Con sollecitudine, effettua visite casalinghe quando presentiamo inconvenienti che nel limite dell’umano, non solo risolve, ma spesso li anticipa con appropriate cure e questa, è la dimostrazione della passione che nutre per la medicina.



Non basta, colpito da completa sordità devo “lavare le orecchie” e, questo caso mi fa scoprire la disponibilità, nello Studio, della “Sala Infermieristica” e mi pongo nelle mani della longilinea e graziosa infermiera Marcella.



L’infermiera oltre alla gentilezza professa un’ottima professionalità supportata da competenza e, tramite più sedute, procede alla bisogna per cui, oltre al Dottore, unisco i miei ringraziamenti anche all’infermiera , coscienti che in migliori mani non potevamo capitare.



Lorenzo Garro