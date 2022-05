A Monforte d'Alba due giorni all'insegna della sostenibilità ambientale e dell'enogastronomia

Un inizio giugno nel segno dell’ambiente, e dell’enogastronomia. Nel lungo weekend della Festa della Repubblica, a Monforte il 3 e 4 giugno il Comune, i produttori vitivinicoli, i ristoratori, i bambini, le donne saranno protagonisti di due giorni all’insegna dell’aggregazione per due validi motivi.



«Il 3 e 4 giugno saranno due giornate importanti per la comunità di Monforte d’Alba - afferma il sindaco Livio Genesio – nel segno dell’enogastronomia e del rispetto dell’ambiente. Sabato 3 giugno la cena al Ristorante Moda Venue organizzata dai Barolo Boys vedrà i ristoratori preparare piatti in base ai vini in degustazione, dando così vita a abbinamenti di eccellenza.



La cena è già sold-out. Sabato 4 giugno all’ottimo vino dei 43 produttori partecipanti presenti nel centro storico per le varie degustazioni aperte al pubblico, si aggiunge l’importante tematica del rispetto dell’ambiente. Anche Monforte d’Alba è tra i circa duecento comuni che partecipano a Spazzamondo, l’iniziativa voluta dalla Fondazione CRC per la sensibilità ambientale.



E all’Auditorium Horszowski l’associazione al femminile “Anello forte” presenterà le sue iniziative per salvaguardare il nostro ambiente, partendo dalla loro intuizione di riciclare gli scarti delle lavorazioni vitivinicole per rimetterlo nella filiera e sul mercato. Un’idea lodevole di economia circolare che valorizza il mondo contadino, sempre attento a non sprecare».