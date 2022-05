“Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, incontro con 120 studenti a Busca

Il 25 maggio 2022 è stata celebrata la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”.

La Polizia di Stato per il tramite del Servizio Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha realizzato un pieghevole informativo ed un segnalibro per sensibilizzare gli adolescenti su questa problematica.

Sull'argomento la Questura di Cuneo, in occasione della ricorrenza ha organizzato presso il teatro civico di Busca un incontro con circa 120 alunni dell'’”istituto comprensivo Carducci”. Con i giovani studenti è stato affrontato l’argomento dei bambini scomparsi ed anche quello del cyber bullismo riscontrando particolare interesse da parte dei giovani.

Al termine dell’incontro è stato distribuito il materiale illustrativo realizzato ad hoc per la giornata.