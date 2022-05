L’Asl Cn1 valuta la vendita di 97 beni tra terreni e fabbricati. Attivata manifestazione d’interessi

E' stata pubblicata sul sito internet www.aslcn1.it la manifestazione di interesse per l'acquisto di 97 immobili (fabbricati e terreni) di proprietà dell'Asl Cn1 ubicati in diversi comuni della provincia.



Tra gli immobili non solo il Padiglione Michelotti e Bertone a Mondovì e le strutture dell'ex Ospedale Psichiatrico a Racconigi, ma anche case e proprietà nei comuni di Busca, Cuneo, Demonte, Dronero, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva, Boves, Cavallermaggiore e Venasca.



La manifestazione d’interesse è finalizzata a un’indagine di mercato propedeutica all’attivazione dell'eventuale procedura di vendita di tali immobili, secondo un cronoprogramma che verrà definito in relazione alle domande pervenute.



La trasmissione della manifestazione all'Asl Cn1, che non farà sorgere alcun obbligo di acquisto e neppure nessun diritto o situazione di vantaggio rispetto all’eventuale procedura che verrà attivata dall’Asl, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022.