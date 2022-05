Aspettando l’estate, Pro Loco Villa di Verzuolo inaugura la stagione con Fiori di Vino

L’estate è ormai alle porte e la Pro Loco Villa di Verzuolo inaugura la stagione a partire da venerdì 3 giugno con le iniziative di “Aspettando l’estate”. Venerdì sera si inizia con l’orchestra Marianna Lanteri a partire dalle ore 21,00 (ingresso € 8).

Per sabato 4 giugno l’appuntamento è dalle ore 19 in Via al Castello per l’aperitivo con la selezione di vini di AR Wineconsulting. Alle ore 20 gran Fitto Misto con la Cucina Gastronomica Sale & Pepe ed i vini selezionati di AR Wineconsulting (menù fisso € 24, menù baby € 15). A seguire si balla con Maurizio e la band.

Domenica 5 giugno, cuore dell’intero weekend, Via al Castello ospita la prima edizione di Fior di Vino, un viaggio floreale con i vini del territorio e dell’Italia, l’esposizione di fiori e degustazioni. “Un nuovo evento che si aggiunge al calendario della Pro Villa in attesa dell'estate che andrà a confermare e ampliare quanto programmato nel 2021. “Fiordivino è una manifestazione che va a valorizzare i prodotti del territorio e della nostra Italia in sinergia con aziende locali, scuole e istituzioni per far conoscere e vivere il nostro borgo, Verzuolo, il Marchesato di Saluzzo e la Valle Varaita ” - dice Mauro Allamando vice presidente della Pro Loco Villa di Verzuolo.

Dalle ore 10,00, dopo l’inaugurazione ufficiale, sono tante le iniziative in programma. Per l’intera giornata i visitatori possono degustare le etichette di vino presenti nei loro stand, curiosare nel mercatino dei fiori e dei prodotti ad essi correlati, ammirare le composizioni floreali dei bambini della Scuola Leonardo Da Vinci di Verzuolo. La Ludoteca Mago Merlino propone giochi e divertimenti per bambini tutto il giorno.

In mattinata si può visitare il Museo Drago ed ascoltare le letture musicali per bambini e ragazzi a cura di Celeste Veglia, presso Palazzo Drago (lo stesso appuntamento è previsto anche alle 16,30). Alle 11,00 è previsto il primo laboratorio olfattivo della giornata: un’esperienza alla scoperta dei fiori e degli aromi che compongono i vini, un percorso sensoriale con giochi ricreativi per bambini e vere e proprie Masterclass per i più grandi, con degustazioni guidate di vini. “L’obiettivo – dice Andrea Costa di AR Wineconsulting – è quello di coinvolgere i visitatori nel mondo del vino e dei suoi aromi, una scoperta a 360° delle etichette presenti all’evento e delle loro peculiarità.”

Per il pranzo i ristoranti di Verzuolo che hanno aderito all’iniziativa, propongono un menù convenzionato con l’abbinamento dei vini presenti all’evento: Vecchia Trattoria al Castello, La Scala e Palazzo Drago. La Pro Loco Villa offre il servizio navetta per i ristoranti.

Nel pomeriggio musica, show e divertimento direttamente da Rete 7 con Casa Peyretti. Alle 16,00 “In Cucina con Ila in Tour”: showcooking a cura di Ilaria Salzotto con ingredienti segreti per le ricette a base di aromi e fiori e la giusta scelta dei vini da abbinare. Alle 17,30 il secondo appuntamento con il laboratorio olfattivo e alle 18,30 la presentazione del progetto “Questione di etichetta”, una collaborazione tra l’Associazione Airone ODV e la cantina vitivinicola “L’Autin” di Barge.

Alle 19,00 Ape Fiordivino, un ricco apericena con salumi, formaggi, piatti del territorio e la selezione dei vini di AR Wineconsulting (su prenotazione).

La giornata si conclude alle ore 21,00 con la presentazione del video clip “La canzone dei paesi” dedicata a Verzuolo con i ragazzi della Scuola Primaria Istituto Leonardo da Vinci e “Prestigiocando” con il Mago Brondino e Madame Zorà.

Per l’intera evento è attivo il servizio bar a cura della Pro Loco Villa, il servizio navetta ed il collegamento con la manifestazione Life 2.0 di Verzuolo.

La Pro Loco Villa mantiene la sua forte attenzione all’eco sostenibilità, inclusione sociale viene usata solo energia proveniente totalmente da fonti rinnovabili fornita da Eviso e la distribuzione dei volantini è affidata ai ragazzi dell’associazione Odv Airone di Manta con la quale collaboriamo durante le manifestazioni.

Un weekend ricco di iniziative, aspettando l’estate a Villa di Verzuolo che sarà anche l’occasione per visitare il magnifico borgo medioevale.

Per informazioni e prenotazioni cene:

www.villadiverzuolo.it

329.2169741