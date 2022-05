Domenica 29 maggio il concerto conclusivo Masterclass sui Fortepiani e dintorni

In occasione dell’ultimo appuntamento per la Masterclass sui Fortepiani e dintorni si terrà domenica 29 maggio alle ore 18 in Sala Verdi il concerto finale che vedrà protagonisti i Maestri Costantino Mastroprimiano e David Plantier, rispettivamente al fortepiano e al violino barocco e classico, nell’esecuzione delle tre sonate di W.A.Mozart: Kv 379-304-305.

Nei tre giorni precedenti il concerto i Maestri terranno un’ultima sessione di workshop e di lezioni individuali che avranno come tematiche le Sonate di Franz Peter Schubert, le opere di Giuseppe Tartini e il repertorio per fortepiano e archi.

La Masterclass sui Fortepiani e dintorni è iniziata con una prima sessione nel mese di marzo, per continuare con un secondo appuntamento ad aprile.

Rivolta a tutti i giovani pianisti coinvolti nello studio della prassi esecutiva storicamente informata, la Masterclass ha visto la partecipazione in qualità di docenti di alcuni tra i più importanti Maestri del repertorio per fortepiano, archi e fiati storici.

David Plantier, dopo gli studi di violino moderno al Conservatorio di Ginevra, si consacra al violino barocco alla Schola Cantorum di Basilea. Oggi primo violino del Concert Astrée diretto da Emmanuelle Haïm, collabora regolarmente anche con il Concert des Nations di Jordi Savall, l’ensemble Café Zimmermann e Amarillis. Con il suo gruppo Les Plaisirs du Parnasse è regolarmente invitato nei più grandi festival internazionali in Europa e in Giappone e realizza molte registrazioni. È un fervente ammiratore della musica di Tartini che ha registrato per l'etichetta AgOgique, e che interpreta in duo con Annabelle Luis.

Insegna violino barocco alla Musik-Akademie di Basilea e suona un violino di Giovanni Battista Guadagnini del 1766.