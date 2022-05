Valle Vermenagna: a giugno tre laboratori musicali per i bambini

Nel mese di giugno il calendario degli eventi primaverili e estivi del progetto ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ si chiude con due filoni di proposte, uno legato al quiz Dr. Why tematico sulla valle Vermenagna con tre serate aperte al pubblico venerdì 10, 17 e 24 e uno rivolto ai più piccoli, con tre laboratori in musica per bambini di quattro-cinque anni.

I laboratori, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria via mail a info@stazionedelleidee.it, saranno condotti da Milena Punzi, violoncellista cuneese.

Si parte giovedì 9 giugno dalla biblioteca civica "Matteo Silvestro" di Robilante con 'I suoni del bosco - Ritmo!', appuntamento in cui si imparerà, giocando, cos'è il ritmo, e si costruirà con le proprie mani un piccolo strumento musicale.

Giovedì 16 alla biblioteca civica di Roccavione nel laboratorio 'I suoni del bosco - Velocità!' i piccoli partecipanti faranno musica con materiali insoliti come la carta, mentre giovedì 23 presso la biblioteca civica di Vernante in 'Il corpo in musica' si imparerà a 'suonare' il proprio corpo con la tecnica della body percussion. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 16:30 e si concluderanno con la narrazione di una storia accompagnata da suoni, rumori e effetti sonori.

‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ è un'iniziativa del Comune di Robilante, in rete con il Comune di Roccavione e il Comune di Vernante, con il coordinamento di noau | officina culturale, in collaborazione con Associazione culturale Limodoro, realizzata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra n. 1818 “Vermenagna-Roya” con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Cultura da vivere”, vuole trasformare la concezione della biblioteca di paese in un luogo aperto e smart per lo scambio di idee, conoscenze, opportunità, innovazione. Il programma completo e aggiornato degli incontri del progetto ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ è disponibile sul sito www.stazionedelleidee.it e sui canali social (pagina Facebook e account Instagram @StazionelleIdee).