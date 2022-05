Oroscopo di Corinne: la settimana dal 27 maggio al 3 giugno

ARIETE: Placate i bollenti spiriti e siate malleabili partendo dal presupposto che con la diplomazia si ottiene quasi tutto e poi non pigliatevela per delle sciocchezze visto che dietro le cortine dell’ormai vicina estate vi attendono dei cambiamenti al momento impensati… Qualche preoccupazione spettante vecchietti, giovanotti o bimbetti angustierà, mentre ad una festa o cerimonia qualcuno di voi aderirà. Rinfrescate inoltre un’amicizia e salvaguardate il benessere.

TORO: Vi attende una settimana avventurosa e decisiva per il lavoro, la carriera, l’amore e tanti minuti dettagli quotidiani che vorreste migliorare però prima di accettare una eventuale proposta fatevi due conti in tasca e non agite d’impulso. Conoscerete gente nuova, vi farete promotori di un’idea solo apparentemente utopica e nel maneggiare aggeggi rischierete di spaccarne di fragili o utili. Il momento appare altresì favorevole ad acquisti, manicure, taglio dei capelli.

GEMELLI: Concluderete il mese insieme alla Luna che, proprio il 30 maggio, si farà nuova nella vostra costellazione omaggiando una fetta di nativi i quali sotto il suo influsso accederanno a giornate migliori, riusciranno in un proponimento, vedranno migliorare il latitante benessere, levitare le finanze o vivranno esperienze singolari anche se un neo sarà costituito da arrabbiature molto motivate… Auguri peculiari e sorprese a gogò per chi sta per compiere gli anni.

CANCRO: Se avete delle questioni in sospeso sappiate che ogni nodo tornerà al pettine e che riuscirete a mettere in riga chi si è comportato malamente nei vostri o altrui confronti… Grazie ad appoggi astrali inizierete a recuperare energia e, malgrado la stanchezza assalga, troverete la forza necessaria per affrontare le prossime infuocate giornate. Un viavai di comunicati vi lascerà stupefatti mentre una personcina, malgrado faccia finta di niente, avrà bisogno della vostra protezione.

LEONE: Sbuffando sia per l’afa che per contesti indigesti tirerete la carretta ruggendo quantunque si sputassero sentenze o si cercasse di intromettersi nella vostra preziosissima privacy… Non da escludere pure alterchi per figli, vacanze, spettanze o imposizioni che mal si addicono alla vostra natura. I leoncini più miti invece si terranno tutto dentro per poi somatizzare. Un uomo si comporterà scorrettamente mentre da una donna giungeranno new importanti. Sabato pepato.

VERGINE: Tra alti e bassi vi avvierete verso un mesetto impegnativo sia sotto il profilo domestico che professionale facendo confusione tra incombenze da assolvere e individui da inquadrare… Cercate però di essere ottimisti visto che in prossimità dell’estate riceverete risposte attese o vedrete alleggerirsi un fardello. Attenti però a non prendere granchi in ambito finanziario o sentimentale specie se propendete a credere troppo in un prossimo adulterato. Venerdì colmo di stranezze.

BILANCIA: Tra un acciacco e un compiacimento chiuderete un mesetto convulso per affacciarvi alla soglia di un giugno abbastanza promettente a parte le solite solfe di turno e il fatto di scontrarvi con tanta stupidità dilagante. Delle soddisfazioni giungeranno da un componente della famiglia mentre in ambito affettivo si renderanno necessari dei chiarimenti affinché un equivoco non rischi di sciupare una storia. Non malaccio sarebbe pure programmare un fuori porta.

SCORPIONE: Un po’ punzecchianti non vi lascerete prendere per i fondelli puntualizzando sul fatto di esigere onorabilità e rispetto da chi di tal vocabolo non conosce il significato. Poi avrete tante di quello cosine da fare, cominciare od ottimizzare, dal giungere a domenica con lo stress alle stelle ma nel compenso i risultati ottenuti compenseranno delle fatiche effettuate. Imparate inoltre a vivere alla giornata perché i programmi a lunga scadenza non sono attualmente propiziati.

SAGITTARIO: L’opposizione del novilunio propinerà fasi agitate nel corso delle quali farvi capire sarà più arduo che non scalare una montagna e di conseguenza le incomprensioni e le bisticciate seguiteranno a spadroneggiare… Ricordate che soltanto usando la testa e il cuore o compiendo delle scelte uscirete dal labirinto delle vostre paure e che sarebbe ora di pensare a voi stessi e alla vostra serenità… Novità da enti pubblici, domenica agitata e vincita per gli habitué del lotto.

CAPRICORNO: Sono diversi i pensieri che affollano la mente ma vedrete che con l’arrivo della stagione estiva uno alla volta si squaglieranno come neve al sole facendovi apparire più grintosi anche nel trattare con chi non concorda con le vostre opinioni. Purtroppo di stolti il mondo abbonda ma non fateci caso e seguitate a guardare avanti dove avrete ancora parecchio da attuare e vedere. Una bella serata in compagnia o una puntatina ai monti o al mare vi rinfrancherà.

ACQUARIO: Abbisognate di evasione o perlomeno di rinvenire dentro di voi delle certezze che spesso oscillano e vacillano. Grazie alla compiacenza del trigono della Luna nuova debellerete la tensione e quella malinconia che saltuariamente assale, risolverete un fastidio di salute o valute oppure starete insieme ad una persona capace di farvi ridere e scherzare. Possibile anche risentiate un soggetto resuscitante dal passato. Tassativo staccare la spina e concedervi una gitarella.

PESCI: La sensibilità, toccando l’apice, vi renderà estremamente sensibili alle compiacenze, alle negligenze e a tutto ciò che intorno a voi accade compreso un fatterello atto a porvi in uno stato di all’erta psicologico… Con la Luna nuova quadrata al Sole state attenti a non smarrire soldi od oggetti e non date nulla per scontato neppure una diceria che vi verrà riferita. Verso il week end riceverete degli inviti, vi sollazzerete e per un peletto un guaio o un pericolo scanserete.

E che le stelle di giugno, insieme alla Luna, portino a tutti un po’ di fortuna…