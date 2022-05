Cuneo, il candidato Civallero e il leghista Demarchi a confronto con Coldiretti: "Crisi idrica impone scelte volte a incentivare la costruzione di nuovi invasi"

Il candidato a sindaco di Cuneo Franco Civallero, insieme al consigliere regionale leghista Paolo Demarchi, ha incontrato i vertici della Coldiretti Cuneo.



"Ringrazio il direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu, per l'utile e cordiale confronto sulle problematiche esistenti in agricoltura nel territorio comunale – ha commentato Franco Civallero -. La grave crisi idrica impone alla prossima amministrazione di Cuneo scelte ragionate a incentivare la costruzione di nuovi invasi, tali da assicurare l'acqua per l'uso irriguo. Tra le altre problematiche affrontate - prosegue il candidato - ritengo vada evitato l'allargamento del Parco fluviale Gesso-Stura con l'inserimento di nuovi terreni agricoli, troppi sarebbero i vincoli gestionali che andrebbero a pesare sull'attività agricola della zona".



"Non dimentichiamo poi – ha quindi aggiunto – la commercializzazione dei prodotti derivanti dal settore, valorizziamo la vendita diretta e agevoliamo le postazioni mercatali, senza dimenticare il ruolo centrale del Miac in frazione Ronchi".



Il candidato sindaco non ha poi mancato di soffermarsi sulla gestione della fauna selvatica: "Cinghiali e caprioli rappresentano un problema da affrontarsi al più presto in collaborazione con la Provincia di Cuneo - ha dichiarato in proposito Civallero -. I nostri agricoltori non chiedono risarcimenti, ma un contenimento numerico. Serve quindi porre freno a questa situazione che sta diventando insostenibile, non possiamo permettere ulteriore distruzione dei raccolti e una minaccia quotidiana alla sicurezza stradale".