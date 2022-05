Verso il voto: a Cuneo è la volta di Paragone. Poi Molinari, Garavaglia, Calenda e Conte

Con l'entrata nel vivo della campagna elettorale prosegue la sfilata dei big della politica, in arrivo in città per sostenere i vari candidati allo scranno più alto del municipio. Dopo quelli di Giorgia Meloni ( leggi qui ) e di Enrico Letta (leggi qui) , sono diverse le personalità del palcoscenico politico nazionale pronti ad animare la campagna elettorale in vista dell’appuntamento al voto di domenica 12 giugno.



Oggi (venerdì 27 maggio) Gianluigi Paragone - leader di Italexit - sarà a Cuneo in una giornata assieme al candidato sindaco Beppe Lauria. Arriverà in città, assieme all'onorevole Jessica Costanzo, alle 16, per incontrare le associazioni, poi alle 19 si terrà un momento di presentazione dei candidati della lista in piazza Boves.



Sempre oggi ma alle 20.30 Franco Civallero - candidato per la coalizione di centrodestra - sarà in sala Falco, al centro incontri della provincia, assieme al capogruppo alla Camera e coordinatore regionale della Lega Riccardo Molinari per presentare la squadra e partecipare al convegno "Economia Lavoro Tasse".





Domani (sabato 28 maggio), sempre per la Lega, sarà la volta del viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Alessandro Morelli, a Cuneo a partire dalle 14 (ma prima a Savigliano e a Mondovì).



Ancora il partito del Carroccio porterà a Mondovì e Cuneo anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, nel pomeriggio di lunedì 30 maggio.





Domenica 29 maggio alle 18.30, a Cuneo, Carlo Calenda - leader di Azione! - presenterà il proprio libro "Libertà che non libera", riservandosi poi un momento d'incontro con la delegazione di Centro per Cuneo, una delle "gambe" a sostegno di Patrizia Manassero.





Mercoledì 1° giugno, infine, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte incontrerà la lista della candidata pentastellata Silvia Cina.