A Caraglio i festeggiamenti per i 9 anni di Casa Smeraldina

Dall'accompagnamento alla nascita, al supporto nel post parto, dal primo salto fuori dal nido famigliare alle attività estive, dalla meditazione alla danza,... A Caraglio, Casa Smeraldina è un accogliente luogo dedicato alla Famiglia e in generale al BenEssere della persona.



Quest'anno si prepara a festeggiare i suoi primi 9 anni di attività, attraverso una settimana, dal maggio 29 al 5 giugno, ricca di interessati iniziative.



Yoga, laboratori ludico creativi, natura, arrampicata, pedagogia steineriana e molto altro. I festeggiamenti si apriranno domenica sera, 29 maggio, alle ore 21 con un ospite d'onore: Nicolò Filippo Rosso



Fotografo pluripremiato di origine cunese, racconterà di cos'è per lui la fotografia, nelle emozioni di quel suo definirla "Potente strumento di autoconoscenza, di immersione nel momento presente."



"È una grande emozione!" - commenta la responsabile Patrizia Giordanengo - "Casa Smeraldina è da sempre un piccolo polo culturale le cui attività hanno un solo filo conduttore: la crescita e la possibilità per l'individuo di conoscere ed esprimere se stesso conquistando sempre maggiori spazi di serenità, sia che si tratti di un bimbo o di una persona adulta. Un bellissimo sogno realizzato!"



Tante ed interessanti proposte. Per informazioni contattare il 348 6846711.